تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الأوكازيون السنوي بالتعاون بين وزارة التموين والغرف التجارية، سيتم تبكير موعده ليتواكب مع حلول شهر رمضان والأعياد، بهدف تمكين الأسر المصرية من الحصول على احتياجاتها بأقل الأسعار.

وأوضح عز خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك رقابة مشددة من الأجهزة المعنية وجهاز حماية المستهلك والغرف التجارية لضمان أن التخفيضات المعلنة تعكس خصومات حقيقية وليست وهمية.

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أنه لم يصنع كمينًا للدكتور وسيم السيسي ولم يقل أبدًا أن توت عنخ آمون غير عبراني، مشيرًا إلى أن تصريحاته في لقاء سابق جاءت بعد طلب من مسؤول، وأن ما يُنسب إليه من كلام غير دقيق.

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن توليه وزارة الآثار كان أسوأ ما حدث في حياته، مشيرًا إلى أنه "طول عمره كان بتاع آثار فقط"، وأن الوزارة قيدته وغيرت طبيعة حياته اليومية.

وقال حواس خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر": "كنت بحب أركب جنب السواق"، مؤكدًا أنه كان "يجلس على القهوة مع الناس ويشجع الأهلي"، وأنه رفض الحراسة الشخصية.

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أن دفاعه عن الحضارة المصرية ينطلق من مسؤولية وطنية وعلمية، مشيرًا إلى أنه لا يمانع النقد البناء، لكنه يستغرب الهجمات غير المستندة إلى معرفة حقيقية.

وأوضح حواس، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، أن بعض الانتقادات التي يتعرض لها تثير حزنه، خاصة عندما تأتي من أشخاص لا يفهمون طبيعة عمله وجهوده المضنية في الكشف عن أسرار الحضارة المصرية.

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن ارتباط المستهلك بشراء الدواجن الحية يمنع تخزين السلعة، مما يجعل السوق يتأثر بحجم العرض والطلب المباشر وبشكل يومي.

وأضاف الزيني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد، أن الإنتاج الداجني تخطى معدلات العام الماضي، رغم الضغوط المتزايدة في مواسم الذروة مثل شهر رمضان وبشكل استثنائي.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض اليوم الجمعة لذروة العاصفة الترابية التي تؤثر على عدد كبير من مناطق الجمهورية، متسببة في انخفاض ملحوظ بمستوى الرؤية الأفقية، نتيجة الرمال المثارة والكثيفة القادمة من مناطق غرب البلاد، وجنوب الوجه البحري، وغرب القاهرة الكبرى.