لمدة 5 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن هذه المنطقة بالجيزة غدًا

كتب : أحمد العش

06:14 م 09/01/2026

قطع مياه الشرب

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع مياه الشرب عن قرية البراجيل لمدة 5 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 1 صباح يوم غدٍ السبت الموافق 11/1/2026 وحتى الساعة 6 صباح اليوم نفسه.

وأوضحت "المحافظة"، في بيانها، أن سبب الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد بقطر 300 مم على الخط القائم، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بالمنطقة، في إطار جهود تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأهابت "الشركة"، بالمواطنين، وكذلك أصحاب المخابز والمستشفيات، اتخاذ التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت شركة مياه الشرب، أنه سيتم الدفع بسيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المناطق المتأثرة، وفي حال الرغبة في طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، إلى حين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.

محافظة الجيزة نقطاع مياه الشرب شركة مياه الشرب بالجيزة قطع مياه الشرب عن قرية البراجيل

