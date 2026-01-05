إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل

كتب : حسن مرسي

10:21 م 05/01/2026

طقس القاهرة

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد أيامًا مستقرة في بداية الأسبوع، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة يصل إلى 24 درجة مئوية خلال فترات النهار يومي الأربعاء والخميس.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن الأجواء ستكون دافئة مع تحسُّن ملحوظ في الأحوال الجوية العامة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، أن درجات الحرارة الصغرى خلال الليل ستتراوح بين 10 و12 درجة مئوية، مما يعني ليالي لطيفة نسبيًا في تلك الفترة.

ولفتت غانم إلى أن هذا الاستقرار سيكون مؤقتًا، حيث من المتوقع أن يتأثر الطقس بمنخفض جوي يوم الجمعة المقبل.

وتابعت إن هذا المنخفض سيكون مصحوبًا بعدم استقرار في الأحوال الجوية ونشاط ملحوظ في الرياح، مما يؤدي إلى إحساس كبير بانخفاض درجات الحرارة وتدهور عام في الظروف الجوية.

وأوضحت الدكتورة منار غانم أن هذا التغير سيشمل أيضًا اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، مع فرص لسقوط أمطار على المناطق الشمالية من البلاد.

وأكدت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، أن يوم السبت سيشهد عودة سريعة للاستقرار الجوي على كافة الأنحاء بعد زوال تأثير المنخفض الجوي.

