رضا عبدالسلام: نصف المصريين يعانون من ارتفاع الأسعار والمعاشات بحاجة لمراجعة -(فيديو)

كتب : أحمد العش

08:31 م 04/01/2026

النائب رضا عبدالسلام

قال النائب رضا عبدالسلام، عضو مجلس النواب، إن أجندته التشريعية المقبلة ستركز على ملفات تمس المواطن المصري بشكل مباشر، خاصة الفئات الأكثر تضررًا نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي وآثار التعويم وارتفاع الأسعار على مستوى المعيشة.

وأوضح عبدالسلام، في تصريحات لمصراوي، أن قضية المعاشات تمثل أولوية كبرى، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الشعب المصري، ما يقرب من نصف السكان، تتأثر بأسعار السلع والخدمات مقارنة بدخلها من المعاشات، لا سيما بعد التعويضات السابقة وارتفاع الأسعار المستمر.

وأضاف البرلماني، أن هذه الشريحة كانت تعاني قبل الثورات وزادت معاناتها بعد التعويم، مؤكدًا ضرورة مراجعة نظام المعاشات بما يضمن حماية المواطنين من ضغوط المعيشة.

وأشار رضا عبد السلام، إلى أن قضية الإيجارات، خصوصًا الإيجار الجديد، مرتبطة مباشرة بأمن المواطن الاقتصادي، معتبرًا أن السوق الحالي للإيجارات "منفلت تمامًا"، ويشكل عبئًا كبيرًا على الشباب والعائلات ذات الدخل المحدود، داعيًا إلى وضع آليات ضبط ترتبط بمعدلات التضخم الرسمية لضمان زيادة منطقية وعادلة في العقود الجديدة.

وأكد عبدالسلام، أن الضبط الاقتصادي للسوق يشمل منظومة الخبز، التأمين الصحي، العلاج، والتعليم، مؤكدًا أن البرلمان يجب أن يقدم حلولًا جذرية وليست ترقيعية، على حد تعبيره، مستفيدًا من الخبرة العلمية والتخصصية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مضيفًا: "إذا كانت المعاشات قضية، فعلينا استثمار أموال الصناديق بشكل أكبر لتعظيم العوائد، تمامًا كما يحدث في أكبر صناديق المعاشات العالمية".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أهدافه تشمل تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي من خلال الرقابة على السوق، إصلاح التعليم، وتعظيم موارد الصناديق المالية بما يخدم المواطن ويعزز الأمن القومي الاقتصادي لمصر.

رضا عبدالسلام ارتفاع الأسعار

