بدء توافد النواب الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية

بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، استقبال النواب المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٦/ ٢٠٣١ بنظامي الفردي والقائمة، اعتباراً من اليوم الأحد ٤.

وشهد مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية توافد النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (القاهرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية).

وجاء أبرز الحضور النائب أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والنائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، والنائبة إيمان العجوز.

ويحضر غدًا الإثنين ٥ يناير، النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (الغربية- كفر الشيخ- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج).

كما يحضر بعد غد الثلاثاء ٦ يناير، النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- الأسكندرية- البحيرة- مطروح).