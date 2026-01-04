تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية

يتساءل الكثير من المسلمين خلال الفترة الحالية، عن موعد بدء شهر رمضان 2026.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية، موعد شهر رمضان 2026 وفقا للحسابات الفلكية، حيث أشارت إلى أن أول أيام شهر رمضان 2026 سيكون فلكيًا يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يتم الحسم النهائي للموعد بعد استطلاع هلال شهر رمضان من الجهات الشرعية المختصة في كل دولة عربية.

ويعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، حيث يكمل القمر دورة كاملة حول الأرض في نحو 29.5 يومًا، وتتوزع هذه الدورات على الأشهر الهجرية الاثني عشر، وهي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، وذي الحجة. ويعد التقويم الهجري أداة أساسية لمعرفة المواعيد الدينية مثل رمضان، عيد الفطر، وعيد الأضحى، كما أنه مرجع رسمي في عدة دول عربية مثل المملكة العربية السعودية.

