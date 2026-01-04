كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 4 يناير 2026 وحتى الجمعة 9 يناير على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وتوقعت الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

