الدكتور علي جمعة يكشف عن الشيخ الذي كان يطربه في تلاوة القرآن

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال مذيعة برنامج "دولة التلاوة" آية عبد السلام، حول الشيخ الذي كان يؤثر فيه ويطربه خلال استماعه لتلاوة القرآن الكريم.

وأوضح جمعة، أن الشيخ محمد صديق المنشاوي، كان في مقدمة القراء الذين تميزوا بالأدب مع القرآن والإتقان الكامل لأحكام التلاوة، مؤكدا أنه لم يكن يضحي بالحكم التجويدي من أجل النغم، ما جعله قمة فريدة في هذا المجال.

وأضاف الدكتور علي جمعة، أن الشيخ محمود خليل الحصري جاء بعده كمدرسة متكاملة، تعلم منها الكثيرون وتربوا على منهجها في الأداء والتلاوة الصحيحة.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن القرآن الكريم يتلقى عن المشايخ بالسماع، إذ تنتقل روح التلاوة من قلب إلى قلب، وهو ما أكسب التلاوة ذلك البهاء والجمال الذي يلامس القلوب.

