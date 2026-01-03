أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن الهجمات الأمريكية على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته عملية خاطفة نفذتها قوات دلتا فورس بالتزامن مع ضربات جوية مكثفة، مشيراً إلى أنها كانت سيناريو متوقعاً لإسقاط النظام.

وقال تركي في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن السؤال الأخطر الآن هو "ماذا بعد"، وأضاف أن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبة في ضمان الأمن بعد تغيير النظام، محذراً من انفجار فوضى داخلية قد تمتد إلى دول أخرى في أمريكا اللاتينية.

تابع أستاذ العلوم السياسية أن العملية قد تتوسع لتشمل دولاً مثل كولومبيا إذا اعتبرتها واشنطن تهديدًا بسبب تهريب المخدرات أو الهجرة غير الشرعية، لافتاً إلى أن حالة الفوضى قد تعم المنطقة رغم وجود قوات أمريكية في الكاريبي وحاملات الطائرات.

وأكد تركي أن دول أمريكا اللاتينية غير قادرة على رد عسكري مباشر، لكن الميليشيات والجماعات المسلحة المعادية لواشنطن قد تنشط بشكل كبير، مشدداً على أن الولايات المتحدة اختارت السيناريو الأقل تكلفة مع قراءة دقيقة للأوضاع.

أشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذه العملية تقدم ذريعة على طبق من ذهب لدول أخرى لكسر القانون الدولي.