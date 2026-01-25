حذر الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، المواطنين من الانسياق وراء العروض المشبوهة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدّعي قدرتها على فك حظر الهواتف المحمولة المستوردة التي لم تُسدَّد رسومها الجمركية مقابل مبالغ مالية أقل.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه العروض غير شرعية وتشكل خطرًا أمنيًا جسيمًا على مستخدميها.

وأوضح رمضان أن منظومة الدولة لتتبع الهواتف المسددة وغير المسددة للرسوم دقيقة وقوية، حيث يتم إخطار المستخدمين برسائل رسمية تحدد المبالغ المستحقة ومواعيد السداد، مؤكدًا أن أي محاولة للالتفاف على هذه المنظومة تتم خارج الإطار القانوني تمامًا.

وأشار إلى أن هذه الإعلانات تنتشر داخل مجموعات مغلقة على منصات التواصل، ويتم الانضمام إليها عبر دعوات خاصة، مما يزيد من الشكوك حول نوايا من يقفون خلفها.

وأكد أن الأساليب المزعومة التي تروج لها هذه العروض تعتمد على التلاعب بالنظام الأساسي للهاتف أو تغيير رقم الهوية الفريد له (IMEI)، محذرًا من أن هذا التلاعب يفتح ثغرات أمنية خطيرة.

وبين أن العواقب تشمل فقدان الهاتف لقيمته السوقية وتعريض جميع البيانات الشخصية والمالية للمستخدم للاختراق، كما أن التطبيقات الحساسة مثل التطبيقات البنكية وخدمات الدفع الإلكتروني ستعطل عن العمل لأنها لا تعترف بالأجهزة التي تم العبث بنظامها.

ونصح المواطنين بعدم التعامل معها لتجنب خسائر فادحة قد تصل إلى فقدان الهاتف بالكامل وتسريب كافة بياناتهم الخاصة.