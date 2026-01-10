مصرع فني أرصاد أثناء إطلاق بالون رصد جوي بمرسى مطروح

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه أثناء تحضيرات إطلاق بالون رصد طبقات الجو العليا بأحد المواقع التابعة للهيئة بالقرب من مطار مرسى مطروح حدث عطل فني مفاجئ بجهاز الهيدروجين المستخدم في عملية الإطلاق، مما أدى إلى وقوع انفجار للجهاز.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن الحادث أسفر عن وفاة أحد العاملين بالهيئة، والذي يشغل وظيفة فني أرصاد جوية، أثناء قيامه بتنفيذ الأعمال، متأثرًا بإصابته جراء الحادث.

وأكدت الهيئة، أنه تم التعامل مع الحادث على الفور والسيطرة عليه على نحو عاجل، وتتابع الجهات المختصة، بالتنسيق مع النيابة العامة وكافة الجهات المعنية التحقيقات اللازمة؛ للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث بدقة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق نتائج التحقيق.

وأوضحت الأرصاد: لم يؤثر الحادث على حركة التشغيل بمطار مرسى مطروح أو سلامة المنشآت المجاورة، حيث تسير كافة العمليات بصورة طبيعية وآمنة.

اقرأ أيضًا:

موعد صرف الشريحة الثانية من حزمة الاتحاد الأوروبي.. بيان رئاسي يكشف التفاصيل

"العمل" تستهدف زيادة المقابل المادي للعمالة الموسمية في موسم الحج 2026

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى أورام دار السلام ومبناها الجديد

أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس