وزير الري: مصر تشارك خبراتها مع الدول الإفريقية في مجال إدارة المياه

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عصمت قرشي عبد الله وزير الرى والموارد المائية السودانى، فعاليات ختام الدورة التدريبية الإقليمية الخامسة حول "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت الهيدروليكية"، والتي تم عقدها بمركز التدريب الاقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، خلال الفترة من ٣ أغسطس وحتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥.

وذلك بمشاركة (٢٣) متدرب من دول (مصر - السودان - الكاميرون - زامبيا - تنزانيا - بوركينا فاسو - غينيا كوناكرى - مدغشقر - موزمبيق - ليبيريا - رواندا - الصومال) والحاصلين على المنح الدراسية المقدمة من وزارة الموارد المائية والرى والمبادرة المصرية للتنمية فى دول حوض النيل بوزارة الخارجية.

وجاءت بحضور كل من الدكتور شريف محمدى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والسفيرة نرمين الظواهرى الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والدكتور سامى سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا.

وتقدم "سويلم" بالتهنئة للمتدربين لاجتيازهم البرنامج التدريبي الذى يهدف لرفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء الدول الإفريقية على المستوى الفنى، وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول، متمنياً لهم العودة لبلادهم بخبرات جديدة إكتسبوها خلال هذا البرنامج التدريبي بالشكل الذى يُسهم في تحسين التعامل مع تحديات إدارة الموارد المائية بالدول الإفريقية.

كما أكد على دعم مصر للأشقاء الأفارقة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات حصاد مياه الأمطار وتطهير المجارى المائية وحفر الآبار الجوفية التى تعمل بالطاقة الشمسية وإنشاء خزانات أرضية ومراسى نهرية ومراكز للتنبؤ.

وأشار لما تمتلكه مصر من خبرات متميزة في مجال إدارة المياه، والتي تحرص على مشاركتها مع الدول الإفريقية الشقيقة من خلال الدورات التدريبية في مجال المياه والتى يتم تنفيذها بمركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA.

وتوجه المتدربين - فى كلمة ألقاها عنهم أحد المتدربين - بالشكر لوزارة الموارد المائية والرى والمركز القومى لبحوث المياه على حسن الإستضافة والتنظيم، مشيراً لأهمية موضوع البرنامج التدريبى فى خدمة إدارة المياه بالدول الإفريقية، وما تحقق من استفادة للمتدربين خلال الزيارات الميدانية لمشروعات الرى المصرية.

الجدير بالذكر أن معهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه يقوم بتنظيم هذه الدورة التي يقوم بالتدريس فيها نخبة من الأساتذة والباحثين من معاهد المركز القومى لبحوث المياه بالإضافة لخبراء وزارة الموارد المائية والرى، حيث يتم تقديم العديد من المواضيع المتعلقة بالمنشآت المائية وتصميمها واستخدام النماذج الهيدروليكية فى التحقق ومراجعة التصميمات والوصول للتصميم الأمثل للمنشأت المائية باستخدام النماذج الهيدروليكية، والتدريب العملي على بناء قواعد بيانات جغرافية للمنشآت المائية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ومعايرة محطات الطلمبات والأجهزة المستخدمة في قياس التصرفات المائية، والتدريب العملى على الرفع المساحى وتجميع البيانات، والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية، وعمليات الصيانة الدورية لضمان إتزان وسلامة المنشأت المائية.

