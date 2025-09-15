كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدثت رد فعل كبيرًا داخل الدوائر الإسرائيلية، واصفًا إياها بأنها "أحدثت دوشة كبيرة جدًا" في الدولة العبرية.

وقال خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "الإعلام العبري يركز بالكامل على هذه الكلمة بسبب الرسائل الواضحة والقوية التي تضمنتها".

وأشار موسى إلى أن الرئيس السيسي استخدم مصطلح "العدو" لأول مرة في خطاب رسمي، مؤكدًا أن هذه الكلمة ليست مجرد تعبير عابر، بل تحمل رسالة سياسية واضحة.

وأضاف: "تحدث الرئيس بصراحة عن تهديد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نتنياهو تقوّض السلام وتهدد استقرار المنطقة".

وتابع مقدم "على مسؤوليتي" أن ردود الفعل الإسرائيلية تعكس حالة من القلق، موضحًا أن "ما بين 7 إلى 8 ملايين إسرائيلي لا يريدون الحرب، بينما يدفع نتنياهو بمغامرات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب".

وأكد أن كلمة السيسي ركزت على إجهاض رئيس الوزراء الإسرائيلي لمعاهدة السلام الحالية والمستقبلية، محذرة من استمرار الغطرسة السياسية.

وشدد موسى على أن الكلمة تضمنت رسائل ردع واضحة للقادة الإسرائيليين، وجددت التأكيد على أن القوة والغطرسة لا تصنعان سلامًا، وأن سياسات نتنياهو لن تحقق أي استقرار أو أمن لإسرائيل أو لجيرانها".