نائب وزير الصحة يترأس اجتماعًا لتطوير مستشفيات الصحة النفسية

كتب- أحمد جمعة:

ترأس الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا بمقر الأمانة العامة للصحة النفسية بالعباسية، لمتابعة خطة الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات الصحة النفسية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير شدد على دعم المستشفيات بالكوادر الطبية في التخصصات الحيوية، مثل التخدير والباطنة، إلى جانب زيادة أعداد الصيادلة وأطباء الأسنان وأطقم التمريض. كما وجّه بتوفير الأجهزة الطبية الحديثة والتجهيزات غير الطبية، وضمان توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات.

وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول وضع بروتوكولات علاجية متوافقة مع المعايير العالمية، وتطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) عبر خطة تنفيذية للحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتسريع مشروعات التحول الرقمي، بما في ذلك إنشاء ملف طبي موحد للمرضى في جميع مستشفيات الصحة النفسية.

كما أكد نائب الوزير أهمية متابعة مشروعات التطوير من خلال إدارات خدمة المواطنين والعلاقات العامة، لتسهيل حصول المرضى على الرعاية، مع تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الصحة النفسية، بما يدعم استراتيجية الدولة لبناء نظام صحي متكامل يواكب أحدث المعايير العالمية.

شارك في الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للمجلس القومي للصحة النفسية، والدكتورة هند عاشور، مدير عام شؤون الصيدلة، والدكتور أحمد عمر، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، إلى جانب فريق من إدارة المراجعة الداخلية.

