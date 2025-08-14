"الإنتاج الحربي" تشارك في معرض تكنولوجيا الليد والإضاءة الحديثة

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، المشاركة بمنتجاتها المدنية التي تخدم نظم الإضاءة الحديثة، في المعرض الدولى السابع لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة والديكورية والمكونات الإلكترونية، والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 14 إلى 16 من شهر أغسطس الجاري.

وأوضح محمد صقر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، أن الهدف من إقامة المعرض هو عرض ما توصلت إليه الشركات التابعة للوزارة من تكنولوجيات التصنيع و نظم الإضاءة الحديثة طبقًا لمتطلبات السوق، بالإضافة إلى عرض منتجات تلبي احتياجات المواطن وتعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تعمل على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية و أسعار تنافسية، وذلك إلى جانب مهمتها الرئيسية وهي تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الآلات والمعدات والأسلحة والذخائر، حيث تشارك بالمعرض العديد من شركات الإنتاج الحربي، وهي شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بمنتجات (كابلات هوائية – كابلات معزولة – مقاطع نحاس – مقاطع ألومنيوم – مكبوسات – رقائق ألومنيوم – لفات نحاس).

كما تشارك شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بـ (لمبات قدرات مختلفة و كاشافات)، حيث سيشهد المعرض حضور كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا الطاقة النظيفة و الإضاءة الحديثة.

وتدعو وزارة الإنتاج الحربي، جميع المعنيين لزيارة المعرض، حيث انها تعد فرصة للاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الوزارة من المنتجات المدنية.

