كتب - أحمد جمعة

أعلن الدكتور محمد علاء أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية أن إجمالي استثمارات الاتحاد البنكية والحكومية بلغ نحو 10.3 مليار جنيه، موزعة بين ودائع وشهادات استثمار وحسابات جارية استثمارية، إضافة إلى أذون وسندات خزانة، مع توقعات بتحقيق عوائد تصل إلى 797 مليون جنيه خلال عام 2025.

وأوضح خلال كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد، الجمعة، أن إجمالي أرصدة الودائع البنكية بلغ 4.736 مليار جنيه، بعائد متوقع 475 مليون جنيه، فيما بلغت أرصدة شهادات الاستثمار 820 مليون جنيه بعائد متوقع 55 مليون جنيه. أما الحسابات الجارية الاستثمارية فقد سجلت عوائد تقديرية تبلغ 182 مليون جنيه، في ظل ارتفاع معدلات العائد البنكي أخيرًا.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية، أشار الأمين العام في تقريره إلى أن أرصدة سندات الخزانة بلغت 3.988 مليار جنيه بعوائد متوقعة تبلغ 85 مليون جنيه، بينما بلغت استثمارات أذون الخزانة 24 مليون جنيه.

وأكد أن الاتحاد يختار أوعية الاستثمار الآمنة وفقًا لمبدأ تحقيق أفضل عائد مع الحفاظ على السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات الأساسية وعلى رأسها صرف المعاشات والإعانات لأعضاء المهن الطبية.