كتب-محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، انكسار الموجة شديدة الحرارة التي أثرت على البلاد خلال الأيام الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

صورة.. رئيس الأركان الباكستاني يؤدي التحية العسكرية لشيخ الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية.

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القاهرة تسجل 34 درجة.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على هذه المناطق

تشهد البلاد اليوم تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إيذانًا بانكسار الموجة شديدة الحرارة التي أثرت على البلاد خلال الأيام الماضية.

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خاص.. مجلس "الأزهر" يوافق على إنشاء جامعة أهلية

كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، أن مجلس الجامعة وافق في اجتماعه بالأمس، على إنشاء فرع جامعة أهلية تابع للجامعة.

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4 تحذيرات جديدة من تشغيلات دوائية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"

أصدرت هيئة الدواء المصرية عددًا من المنشورات الجديدة حذّرت فيها من عبوات مغشوشة لأدوية متداولة، وسحبت تشغيلات لمستحضرات ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

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