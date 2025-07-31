القاهرة تسجل 34 درجة.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

تشهد البلاد اليوم تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إيذانًا بانكسار الموجة شديدة الحرارة التي أثرت على البلاد خلال الأيام الماضية.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، إن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، تكون:

- القاهرة الكبرى: 34 درجة مئوية

- السواحل الشمالية: 30 درجة مئوية

- شمال الصعيد: 38 درجة مئوية

- جنوب الصعيد: 43 درجة مئوية

ويُتوقع أن يستمر التحسن النسبي في الأحوال الجوية بشمال البلاد خلال الأيام المقبلة، مع بقاء الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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