4 تحذيرات جديدة من تشغيلات دوائية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية عددًا من المنشورات الجديدة حذّرت فيها من عبوات مغشوشة لأدوية متداولة، وسحبت تشغيلات لمستحضرات ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وجاءت هذه الإجراءات استنادًا إلى بلاغات من الشركات المنتجة أو نتائج تحليل معامل الهيئة.

عبوات مقلدة من "أوبلكس"

حذرت الهيئة في منشور غش تجاري، من تشغيلة رقم 100732 من دواء Oplex-N Syrup 125ml، بناءً على إفادة الشركة المنتجة "العامرية للصناعات الدوائية" بوجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

يُستخدم "أوبلكس-إن" لعلاج الكحة ويحتوي على مواد مهدئة ومضادة للهيستامين.

عبوات مقلدة من "بيتادين"

كما أصدرت الهيئة منشور بشأن تشغيلة رقم P5409013 من مستحضر Betadine antiseptic solution، من إنتاج "شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية"، بعد التأكد من وجود عبوات مقلدة في الأسواق.

يُستخدم "بيتادين" كمطهر موضعي فعال في تنظيف الجروح ومقاومة البكتيريا.

سحب مضاد حيوي

في منشور سحب رقم 46 لسنة 2025، قررت هيئة الدواء سحب التشغيلة رقم 244419 من مستحضر Sulbacef powder for solution for IM & IV من إنتاج شركة "راميدا"، وذلك لعدم مطابقة التشغيلة للمواصفات الفنية الصادرة عن معامل الهيئة.

يُستخدم "سلباسيف" كمضاد حيوي يُحقن عضليًا أو وريديًا لعلاج عدوى بكتيرية متنوعة.

سحب "كانيولا" غير مطابقة للمواصفات

كما أصدرت هيئة الدواء منشورًا بسحب التشغيلة رقم 0225 من "كانيولا" Vascular Cannula 18G (green) REF: VC18 من إنتاج شركة كو للصناعات البلاستيكية.

يأتي ذلك بعد ثبوت عدم مطابقة التشغيلة للمواصفات المعتمدة من قِبل معامل هيئة الدواء المصرية.

وتقرر سحب المنتج ووقف تداوله، كما ناشدت الهيئة المرضى بعدم استخدام هذه التشغيلة، والتواصل مع الهيئة في حالة وجود أي شكوى عبر الخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الرسمي.

هيئة الدواء تدعو المواطنين لعدم تناول تلك الأدوية

شددت الهيئة على أن التحذيرات الصادرة لا تعني حظر تداول الدواء بشكل كامل، بل تقتصر فقط على التشغيلات المحددة، داعية الصيادلة والمواطنين إلى الرجوع لمصادر موثوقة في حال وجود شكوك حول أي عبوة دوائية.

ودعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا )

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