خاص.. مجلس "الأزهر" يوافق على إنشاء جامعة أهلية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، أن مجلس الجامعة وافق في اجتماعه بالأمس، على إنشاء فرع جامعة أهلية تابع للجامعة.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، الخميس، إن مقر جامعة الأزهر الأهلية سيكون بالمحافظات التي بها فروع للجامعة بمختلف أنحاء الجمهورية، على غرار الجامعات الأهلية التي تتبع المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار المصدر، إلى أن جامعة الأزهر الأهلية ستضم نفس الكليات الشرعية والعربية والقطاعين الطبي والهندسي إلا أن الحدود الدنيا للقبول بها ستكون أقل مع دفع مصروفات لكل من يريد الالتحاق بها.

ونوه المصدر، إلى أنه سيتم عرض إنشاء جامعة الأزهر الأهلية على المجلس الأعلى للأزهر تمهيدًا للموافقة ومن ثم رفع الأمر لرئاسة الجمهورية لأخذ الموافقة النهائية بشأنها.

وتوقع المصدر، بدء الدراسة بجامعة الأزهر الأهلية من العام الدراسي بعد المقبل وليس المقبل لضيق الوقت.

كان مصدر مطلع، كشف أن المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وافق للمرة الأولى على افتتاح كليتي ذكاء اصطناعي للبنين والبنات.

وقال المصدر في تصريحات إلى مصراوي، إن كليتي الذكاء الاصطناعي سيتم افتتاحهما وبدء الدراسة بهما العام الجامعي المقبل، على أن يكون مقرهما بفرعي البنين والبنات بالقاهرة، وسيتم طرحهما في رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم الذي يبدأ في سبتمبر المقبل.

خاص| الأعلى للأزهر يوافق على افتتاح كليتي ذكاء اصطناعي لأول مرة

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