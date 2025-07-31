محافظ الجيزة يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور سكرتيري العموم، ومديري إدارات العقود والمشتريات بالأحياء والمراكز والمدن، وذلك لمتابعة آليات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وبحث موقف الطرح والترسية للمشروعات الجاري تنفيذها.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية الدور المحوري الذي يقوم به سكرتيرو العموم ومديرو العقود والمشتريات في دعم رؤساء الأحياء والمراكز لتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المرصودة، والتسريع بإنهاء المشروعات المخطط تنفيذها، بما يضمن إسناد الأعمال لأفضل العروض المتقدمة وفق أعلى المعايير الفنية، وفي إطار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

وأشار "النجار"، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية برئاسته لمتابعة مستجدات العمل أولاً بأول، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة الطرح والترسية، مع التوسع في المناقصات المحدودة طبقًا للقانون لضمان تكافؤ الفرص، وفتح المجال أمام الشركات الجادة لتقديم أفضل ما لديها من عروض فنية ومالية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ، تقرير اللجنة المختصة بمراجعة كراسات الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بأعمال الطرح في كل وحدة محلية، وشدد على ضرورة تقييم سابقة أعمال الشركات المتقدمة، ووضع معايير الجودة والكفاءة الفنية على رأس أولويات القبول.

كما أعلن عن تحديد نهاية أغسطس الجاري كموعد نهائي للانتهاء من جميع أعمال البت المالي الخاصة بالمشروعات المطروحة.

ناقش الاجتماع موقف المديونيات المستحقة على الجهات المختلفة، حيث أكد محافظ الجيزة أنه لن يُتهاون في تحصيل حقوق الدولة، مشيرًا إلى ضرورة إعداد جداول زمنية محددة لإجراءات التحصيل، تشمل المديونيات وقيمة السداد وخطوات التنفيذ، ومواعيد الانتهاء منها بدقة.

واستمع المحافظ لملاحظات وشكاوى سكرتيري العموم ومديري العقود والمشتريات، مشيدًا بما تم إنجازه خلال العام المالي الماضي، وأكد اعتزامه صرف مكافآت تحفيزية للعاملين المتميزين، مع الأخذ بعين الاعتبار أدائهم عند اتخاذ قرارات الترقيات والتصعيد الوظيفي.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد متابعة ميدانية دقيقة لمعدلات التنفيذ بالمشروعات على أرض الواقع، مشددًا على أن نجاح منظومة العمل يعتمد على التنسيق الكامل بين مختلف أجهزة المحافظة وسرعة اتخاذ القرار، لتحقيق جودة الأداء وضمان إنجاز المهام وفق المعايير المستهدفة.

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