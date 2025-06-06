الحج 2025.. نفرة الحجاج تسير بسلاسة تامة دون مخالفات

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إنه مع حلول أول أيام التشريق، تعيش مشاعر الإيمان والسكينة في مشعر منى وسط حجاج بيت الله الحرام، الذين أفاضوا من عرفات إلى مزدلفة، حيث قضى البعض ليلة النفرة هناك، فيما قضى آخرون فترة وجيزة قبل التوجه إلى رمي الجمرات صباح اليوم.

وأضافت الغرفة، بحسب بيانها، الجمعة، أنه توجه عدد من الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام، ومن ثم عادوا إلى مشعر منى لاستكمال مناسك الحج، في حين بقي البعض في فنادق مكة استعدادًا للعودة اليوم لرمي الجمرات.

وتتابع غرفة شركات السياحة من خلال البعثة الرسمية للحج السياحي برئاسة سامية سامي، مساعد وزير السياحة لشئون الشركات، سير أداء حجاج شركات السياحة فور وصولهم إلى مخيماتهم في مشعر منى.

وأكدت سامية سامي التزام شركات السياحة بشكل كامل بكافة الضوابط والتعليمات التي وضعتها وزارة السياحة، مشيرة إلى عدم تسجيل أية مخالفات حتى الآن من قبل لجان البعثة المنتشرة في أماكن إقامة الحجاج، معبرة عن أملها في نجاح موسم الحج وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن من حجاج السياحة.

وأوضحت رئيسة بعثة الحج السياحي، أن المتابعة الميدانية مستمرة عبر لجان مشتركة مع غرفة شركات السياحة وغرف العمليات، لضمان تنفيذ البرامج بدقة وفقًا للضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار.

كما أكدت أنه سيتم التدخل الفوري حال حدوث أي تقصير في تقديم الخدمات للحجاج في مشعر منى، بالإضافة إلى متابعة توفير المساحات المخصصة لكل حاج داخل المخيمات بما يتوافق مع الاتفاقيات المعتمدة.

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أن نفرة الحجاج هذا العام جرت بسلاسة تامة دون أي مشاكل أو أحداث تعكر صفو ضيوف الرحمن.

وشددت الغرفة، على التنسيق الوثيق بين الجانبين المصري والسعودي، وأن هناك تواصلًا مستمرًا مع مراكز الخدمة الميدانية المكلفة بخدمة حجاج السياحة لمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بالموسم، مع التركيز على أهمية التوعية المستمرة للحجاج لأداء مناسكهم بسهولة وأمان بعيدًا عن الزحام والتدافع حفاظًا على سلامتهم وراحتهم.

وأكدت غرفة السياحة، أن فرق الدعم الفني واللوجستي الخاصة بالبعثة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ خلال تواجد الحجاج في المشاعر المقدسة.

كما أكدت على تواصل ممثلي الغرفة مع مشرفي الشركات للاطمئنان على حالة الحجاج، مع استمرار حالة الطوارئ حتى انتهاء موسم الحج.

وأشارت إلى أن هناك اتفاقًا مع شركتي الماسية مشارق والراجحي المتخصصتين في خدمة حجاج السياحة، يضمن تقديم كافة الخدمات بدقة وفقًا للاتفاق الموقع.

وتم تشكيل لجنة مصرية سعودية مشتركة تضم وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة وشركات الطوافة، لمراقبة الالتزام الكامل بالاتفاقات وضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج.

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