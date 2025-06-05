رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركات التوزيع آليات استدامة الإمداد الدوائي

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي شركات توزيع الأدوية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركاء المعنيين.

تناول الاجتماع مناقشة وضع استراتيجيات فعالة ومتوازنة تلبي احتياجات السوق المحلي، كما جرى تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون بين الهيئة وشركات التوزيع لتطوير السياسات الدوائية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة وضمان وصول الأدوية بجودة وكفاءة عالية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة أولوية تبني آليات سوق مرنة وشاملة تستند إلى المعايير الدولية المحدثة، بما يسهم في دعم الشفافية واستقرار السوق الدوائي.

وأكد الطرفان أهمية استمرار قنوات التنسيق والتواصل لمواكبة المتغيرات العالمية، وتحقيق التكامل بين السياسات الدوائية والاقتصادية بما يضمن أفضل استفادة للقطاع الصحي والدوائي.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية الأستاذ الدكتور المستشار أحمد أبو طالب، المستشار المالي بهيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي والمشرف على إ.م للسياسات الدوائية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، الدكتورحسام عبد الله، معاون رئيس الهيئة لشؤون دعم ومتابعة الأسواق ومدير عام الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل.

الحضور من خارج الهيئة، الدكتورة غادة صديق، رئيس قطاع الفروع بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، الدكتور محمود عبد الجواد الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا، الدكتورعمر عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا، الدكتور وليم مهني، رئيس مجلس إدارة شركة رامكو فارم، د. محمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة، د. مهاب جزارين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فارما اوفر سيز، د. أحمد مهاب جزارين، عضو مجلس إدارة شركة فارما اوفر سيز، د. أحمد سعيد، المدير التجاري بشركة فارما اوفر سيز.

يأتي اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية لتعزيز الشراكة مع الأطراف المعنية، وتطوير منظومة تسعير تواكب متطلبات التنمية المستدامة، وتخدم مصالح جميع الشركاء في القطاع الصحي والدوائي.

اقرأ أيضًا:

موجة حارة ورياح.. توقعات طقس عيد الأضحى المبارك

السياحة: خطة لتصعيد الحجاج مباشرة إلى عرفات دون المبيت بمنى

وصلت 3 آلاف جنيه.. أسعار ذبح الأضاحي 2025