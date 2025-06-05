السياحة: خطة لتصعيد الحجاج مباشرة إلى عرفات دون المبيت بمنى

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس بعثة الحج السياحي، رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لتصعيد حجاج شركات السياحة إلى صعيد عرفات، وعددهم هذا العام يبلغ 40,672 حاجًا، مؤكدة أن التصعيد يتم بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية، لضمان الانسيابية الكاملة وسلامة ضيوف الرحمن.

أوضحت سامي في بيان لها، اليوم، أن بعثة الحج السياحي تلتزم بدقة بالمسارات الزمنية والمكانية المعتمدة من الجانب السعودي، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالبعثة تتابع التصعيد على مدار الساعة بالتنسيق مع مشرفي الشركات السياحية.

أضافت أن قوائم تفصيلية تم إعدادها بأسماء الحجاج، وأرقام الحافلات، وأماكن المخيمات المخصصة لكل فوج، لضمان تنظيم دقيق وسريع، مؤكدة وجود فرق تدخل سريع لحل أي مشكلة قد تطرأ خلال مراحل التصعيد، مشددة على أن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، يتابع حالة الحجاج المصريين لحظة بلحظة، ووجه بتقديم كافة التسهيلات والخدمات.

بدأت شركات السياحة عصر اليوم تصعيد حجاجها إلى مخيمات عرفات، في جميع برامج الحج السياحي، من "الخمسة نجوم" إلى "الاقتصادي" و"البري"، حيث تم تجهيز حافلات النقل المخصصة قرب مقار إقامة الحجاج، لتيسير تحركهم دون مشقة.

أكدت البعثة أن التصعيد هذا العام سيتم كما هو معتاد في السنوات الأخيرة مباشرة إلى صعيد عرفات، دون المبيت في مشعر منى ليلة التروية، وذلك لضمان سلامة الحجاج وتجنب الزحام.

واختارت قلة من الشركات تنظيم ما يُعرف بـ"حج السنة"، عبر نقل الحجاج إلى منى أولًا للمبيت، على أن يتم تصعيدهم فجر غد الخميس إلى عرفات، بالتنسيق الكامل مع المطوفين السعوديين.

كما أطلقت البعثة جولات ميدانية من خلال لجان مشتركة من الوزارة وغرفة شركات السياحة، لمتابعة عمليات التصعيد ميدانيًا، إلى جانب توزيع فرق الإشراف على المخيمات بعرفات ومنى، لمتابعة تقديم الخدمات لأكثر من 41 ألف حاج سياحي، يمثلون نحو 52% من إجمالي الحجاج المصريين هذا العام.

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