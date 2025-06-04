كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

وزيرة البيئة تحذر: مصر تقترب من منطقة نشاط زلزالي.. والاستعداد المبكر ضروري

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تشهد تغيرات مناخية وجيولوجية غير مسبوقة. للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)

خالد أبوبكر يعلق على تصريحات "الجلاد" بشأن استبعاد 70% من نواب مستقبل وطن

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على تصريحات الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، بشأن تشكيل مجلس النواب المقبل، واستبعاد حزب مستقبل وطن لنحو 60 إلى 70 بالمئة من نوابه الحاليين في الانتخابات المقبلة.للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)

وزير النقل: مصر تتجه للتصنيع المحلي الكامل للأتوبيسات الكهربائية

كد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أن مصر لن تستورد أي أتوبيسات كهربائية من الخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى توفير وسائل نقل آمنة وبأسعار معقولة للمواطنين. للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)

رئيس قسم الزلازل: مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية بـ 600 كم

أكد الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الحدود المصرية تبعد عن الأحزمة الزلزالية الرئيسية بمسافة تُقدَّر بحوالي 600 كيلومتر. للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)

"الغرف التجارية": مصر تمتلك أرصدة من السلع الأساسية لأكثر من 9 أشهر

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مصر تمتلك أرصدة وفيرة من السلع الغذائية الأساسية تكفي لأكثر من 9 أشهر. للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)