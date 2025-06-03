كتبت -داليا الظنيني :

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على تصريحات الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، بشأن تشكيل مجلس النواب المقبل، واستبعاد حزب مستقبل وطن لنحو 60 إلى 70 بالمئة من نوابه الحاليين في الانتخابات المقبلة.

وقال أبوبكر في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الثلاثاء: "مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا، وأسس صحفًا كبيرة في مصر، وهو صحفي تقيل".

وأوضح أبو بكر أن الكاتب الصحفي مجدي الجلاد صرح في برنامج "الطريق إلى البرلمان" بأنه سيتم استبعاد ما بين 60 إلى 70% من أعضاء مجلس النواب من حزب مستقبل وطن، واستبدالهم بوجوه جديدة بناءً على "تقييمات سرية".

وأضاف: "هذا خبر، ولم أكتفي بالأخبار الصحفية، وتابعت لقاء مجدي الجلاد نفسه".

وأوضح أن النسبة كبيرة جدًا، معقبًا: "هل من المعقول أن الحزب يعمل مع أعضائه أربع سنوات ثم لا يرشحهم بنسبة 60%؟ قبل الانتخابات بكام شهر.. هذه نسبة كبيرة، وأتخيل 25% أو 30%؟"، مشيرًا إلى أن الجملة الأخطر هي "بناءً على تقييمات سرية، وفقًا لكلام مجدي الجلاد الذي قال إنه خبر وليس تحليل".

وتابع أبو بكر: "لو الحزب استبعد 60%، هيكون فيه حاجة غلط".. وأنا أنقل عن مجدي الجلاد، ولو لم يكن هو الذي قال الخبر، فبالتأكيد لن أنقل عنه.. لأن مجدي الجلاد صحفي ثقيل.. لذلك سننتظر ونقيّم ونرى ماذا يفعل حزب مستقبل وطن خلال الانتخابات البرلمانية القادمة".

وسبق أن قال الجلاد خلال استضافته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي: "لديَّ أخبار من داخل حزب مستقبل وطن -الذي يحوز الأغلبية حاليًّا- خُذها مني واحسبها عليَّ؛ سيتم تغيير نسبة لا تقل عن 60% من الوجوه البرلمانية".

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت): "على مسؤوليتي؛ سيتم استبعاد ما لا يقل عن 60% إلى 70% من أعضاء مجلس النواب في حزب مستقبل وطن حاليًّا، وسيُستعان بوجوه جديدة بناءً على تقييمات سرية، وهذا خبر".