كتبت -داليا الظنيني:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تشهد تغيرات مناخية وجيولوجية غير مسبوقة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء، أوضحت فؤاد أن تكرار الزلازل في الآونة الأخيرة يعكس نشاطًا زلزاليًا غير طبيعي، مبينة أن الوضع الحالي غير معتاد، حيث نشهد زلازل لم نكن نتعرض لها من قبل.

وأضافت أن مصر تقترب من منطقة نشاط زلزالي حقيقي، وأنها أصبحت "في موضع بداية الخطر"، مما يستوجب الاستعداد الدائم،مشيرة إلى أن هناك تداخلًا بين بعض الظواهر المناخية والجيولوجية.

وذكرت أن الزلازل لا ترتبط بشكل مباشر بتغير المناخ، ولكن ارتفاع منسوب سطح البحر يمكن أن يسرّع من وتيرة حدوثها، وهو ما يجب وضعه في الاعتبار.

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الظواهر الجوية باتت أكثر حدة وتكرارًا، مؤكدة أن تغير المناخ يؤثر بشكل واضح على طبيعة الظواهر الجوية.

وتابعت : "نشهد الآن أمطارًا شديدة، وسيولًا، وجفافًا، وعواصف غير معتادة، ولدينا خطة شاملة للتعامل مع هذه التغيرات".

وأكدت أن الدولة تمتلك إدارة مركزية متخصصة لإدارة الأزمات، مزودة بجداول تحدد الأدوار وآليات التعامل مع مختلف السيناريوهات المناخية والكونية.

فيما كشفت وزيرة البيئة عن استعدادات خاصة للظروف المناخية القاسية، قائلة: "في لحظة ما، قد نضطر إلى إغلاق المدارس أو بعض المنشآت بسبب العواصف أو ارتفاع معدلات التلوث، ولدينا القدرة على اتخاذ هذه القرارات في الوقت المناسب".

وشددت على أهمية وجود نظام إنذار مبكر للتعامل مع احتمالات الزلازل وإدارة الأزمة بشكل استباقي.