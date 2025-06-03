رئيس قسم الزلازل: مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية بـ 600 كم

كتبت – داليا الظنيني:

أكد الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الحدود المصرية تبعد عن الأحزمة الزلزالية الرئيسية بمسافة تُقدَّر بحوالي 600 كيلومتر.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن الزلزال هو "هزة مفاجئة"، وأن وقوع عدة زلازل في مصر خلال الأيام الماضية يُعد نشاطًا طبيعيًا ومفاجئًا نتيجة لطبيعة الأرض، وقد يخمد هذا النشاط لفترات طويلة، مؤكدًا أن ما حدث ليس مؤشرًا لزلزال كبير أو كارثة وشيكة.



وأشار رئيس قسم الزلازل إلى عدم تأثر أي بنية تحتية أو مبانٍ بالزلازل الثلاثة الأخيرة، موضحًا أن البنية التحتية والبيوت في مصر مصممة لتحمل هذا النوع من الهزات الأرضية، وأن مدة الهزات عادة ما تتراوح بين 10 إلى 20 ثانية.



وأوضح أن الزلزال الأخير استمر لمدة 12 ثانية، مشيرًا إلى أن الإحساس بالهزة الأرضية لا يرتبط فقط بقوة الزلزال على مقياس ريختر، بل يعتمد أيضًا على الموقع الجغرافي للزلزال ومدى قربه من المناطق السكنية.



وذكر أن الشعور بالزلازل يبدأ عند درجة 3.5 على مقياس ريختر، وذلك في حال وقوعها بالقرب من المناطق السكنية.



وأكد الدكتور شريف الهادي أن المعهد يجري دراسات مستمرة لكل زلزال يحدث، وأن هذه الدراسات قد تستمر لسنوات بهدف استيفاء وفهم الظاهرة الزلزالية بشكل كامل.