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"الغرف التجارية": مصر تمتلك أرصدة من السلع الأساسية لأكثر من 9 أشهر

08:34 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية

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كتبت -داليا الظنيني:
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مصر تمتلك أرصدة وفيرة من السلع الغذائية الأساسية تكفي لأكثر من 9 أشهر.


وأضاف خلال حواره في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن الأسعار تشهد استقرارًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، موضحا أن هذا الاستقرار في الأسعار يأتي متزامنًا مع انخفاض طفيف في سعر الدولار وتعافي الاقتصاد المصري.


وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس تساهم في تعويض نقص العملة الأجنبية.


وعن أسباب انخفاض أسعار السلع، ذكر عز عدة عوامل، أبرزها وفرة المعروض في الأسواق، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية المتنوعة التي توفر سلعًا بأسعار مخفضة.


وذكر أن توفر سلاسل التوريد وتقليل الحلقات الوسيطة يساهم بشكل كبير في خفض التكاليف وبالتالي الأسعار للمستهلك.


وفي سياق متصل، لفت الدكتور علاء عز إلى أن كمية اللحوم التي تم ضخها في الأسواق المصرية حاليًا، سواء حية أو مجمدة، تبلغ ثلاثة أضعاف الاستهلاك الطبيعي، مما يعزز من توافرها واستقرار أسعارها.




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الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية برنامج الساعة 6
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