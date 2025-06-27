"حزب الوعي" يُطلق حملة "هتلاقينا جنبك" لتعزيز تواصل المواطنين بالحكومة

كتب- عمرو صالح:

أعلنت لجنة التواصل المجتمعي وخدمات المواطنين المركزية بحزب الوعي عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل مع المؤسسات الحكومية، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية المقدمة من الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

ومن جهته قالت نرمين ميشيل عضو الهيئة العليا ورئيسة اللجنة إلى أن المبادرة تتضمن توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع جهات حكومية متعددة، بهدف تنسيق الجهود في الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وحل المشكلات العاجلة بطريقة أكثر فاعلية وسرعة.

وأوضحت ميشيل أن الحملة تشمل نشر الأرقام الساخنة الرسمية لكافة الخدمات الحيوية، مثل الطوارئ الطبية، الدفاع المدني، شكاوى المواطنين، الحماية الاجتماعية، وخطوط الدعم النفسي وغيرها.

وأشارت ميشيل إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع رؤية الحزب القائمة على دعم الشفافية، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية، بالإضافة إلى تمكين المجتمع من الحصول على الدعم المطلوب في الوقت المناسب.

وأضافت أن الحزب سيتولى مهمة التوعية عبر كافة منصاته الإعلامية ولجانه في المحافظات لضمان وصول المعلومات إلى أوسع شريحة من المجتمع.

يأتي ذلك في إطار السعي لتعزيز الدور المجتمعي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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