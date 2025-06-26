صلاح دياب: الاستعانة بالخبرات العالمية وتحويل الصدف إلى فرص سر النجاح

كتب- حسن مرسي:

كشف رجل الأعمال المهندس صلاح دياب، عن فلسفته في العمل والاستثمار التي قادته إلى النجاح في مجالات متعددة رغم عدم تخصصه الأكاديمي في أي منها.

خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد ببرنامجه "باب الخلق"، على قناة "النهار"، قال دياب: "أنا مهندس ميكانيكا بالتعليم، لكني لم أعمل في الهندسة مطلقاً"، موضحاً أن سر نجاحه يعتمد على الاستعانة بالخبرات العالمية في كل مجال عمل به.

وأضاف: "عندما عملت في مجال البترول، أحضرت خبراء من تكساس، وفي الزراعة استعنت بأفضل الخبرات العالمية".

وأشار رجل الأعمال إلى دور خاله كامل دياب الراحل في تطوير القطاع الزراعي المصري، قائلاً: "هو الذي أدخل أصنافًا جديدة من الفاكهة مثل العنب والأفوكادو والخوخ من أمريكا، وأنشأ معامل زراعة الأنسجة التي ساهمت في ثورة التصدير الزراعي".

وأوضح دياب، أن "مصر حققت 10 مليارات دولار من صادرات المنتجات الزراعية العام الماضي، متجاوزة إيرادات قناة السويس"، مؤكداً أن هذا الإنجاز كان نتيجة رؤية فردية بدأها كامل دياب ثم انتشرت في القطاع الزراعي كله.

وعن فلسفته في العمل، أكد دياب أنه لا ينتظر الفرص بل يحول الصدف إلى مشاريع ناجحة"، مشيراً إلى أن ليس كل المحاولات تنجح، لكن النجاحات هي التي تظهر للعلن بينما تبقى الإخفاقات خلف الكواليس.

واختتم حديثه بنصيحة للشباب: "لا تخافوا من الدخول في مجالات جديدة، المهم أن تحيطوا أنفسكم بالخبراء والمتخصصين، وتتعلموا من تجارب الآخرين".