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نشرة التوك شو| حقيقة "الطرد الإجباري" في قانون الإيجار القديم.. والحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف الأحمال

12:33 ص الخميس 26 يونيو 2025

المستشار محمد الحمصاني

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كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

"الصحة": نستهدف تغطية 68 مليون مواطن بالتأمين الصحي خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تواصل جهودها لتوسيع مظلة الرعاية الصحية الشاملة، من خلال منظومتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب برامج العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين بكفاءة وجودة عالية

الحكومة توضح حقيقة "الطرد الإجباري" في قانون الإيجار القديم

كد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى "طرد المستأجرين" بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات، بل يسعى في الأساس إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومرن.

عبد المنعم سعيد: الشرق الأوسط يمر بمحطة فارقة

كد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حالياً مرحلة تحوّل كبرى وصفها بـ"المحطة الفارقة"، حيث دخلت العديد من دول الإقليم في سباق تسلّح متسارع، استعدادًا لاحتمالات اندلاع صراعات جديدة، مشيرًا إلى أن التحولات في المنطقة بدأت منذ اندلاع "الربيع العربي"، وازدادت حدةً بعد أحداث 7 أكتوبر.

وزير التعليم العالي: 22 جامعة أجنبية لها فروع في مصر

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تصنيفات متعددة لتحديد أفضل الجامعات، مشيرًا إلى وجود 22 جامعة أجنبية لديها فروع في مصر

الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

وجه المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم الحكومة، رسائل طمأنة للمواطنين والقطاع الخاص بشأن الوضع الاقتصادي وتوفر السلع الأساسية، موضحا أن أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كافٍ، وكذلك احتياجات الدولة من المواد البترولية

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