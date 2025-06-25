كتبت-داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تواصل جهودها لتوسيع مظلة الرعاية الصحية الشاملة، من خلال منظومتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب برامج العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين بكفاءة وجودة عالية.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على قناة "النهار"، إن عدد المواطنين المشمولين حاليًا بمنظومة التأمين الصحي يبلغ نحو 57 مليون مواطن، موضحًا أن الوزارة تستهدف رفع هذا العدد إلى 68 مليون مواطن خلال الفترة المقبلة ضمن خطة الدولة لتوسيع التغطية التأمينية، وضمان حصول المواطن على الرعاية الصحية اللازمة بغض النظر عن قدرته المالية.

وأشار إلى أن نحو 3 ملايين مواطن يتلقون العلاج سنويًا على نفقة الدولة، في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة لدعم غير القادرين، مؤكدًا أن تقديم هذه الخدمات يتم وفق معايير وضوابط واضحة، تضمن العدالة والشفافية في تقديم الخدمة.

وأوضح أن مستشفيات وزارة الصحة قدمت خدمات طبية لنحو 62 مليون مواطن خلال العام الماضي، عبر المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المنتشرة في جميع المحافظات، مما يعكس حجم الجهد والمسؤولية التي يتحملها القطاع الحكومي في تقديم الرعاية الصحية.

كما كشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن المستشفيات الجامعية قدمت خدمات علاجية لنحو 20 مليون مواطن خلال عام واحد، وهو ما يؤكد دورها الأساسي في تقديم خدمات طبية متقدمة، إلى جانب مساهمتها في دعم منظومتي التعليم الطبي والبحث العلمي.

وأكد على أن الوزارة تسعى لتكامل الجهود بين مختلف مكونات المنظومة الصحية، الحكومية والجامعية والتأمينية، بما يحقق التغطية الشاملة ويضمن العدالة في الوصول للخدمات الصحية.

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