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وزير التعليم العالي: 22 جامعة أجنبية لها فروع في مصر

11:13 م الأربعاء 25 يونيو 2025

الدكتور أيمن عاشور

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كتبت: داليا الظنيني

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تصنيفات متعددة لتحديد أفضل الجامعات، مشيرًا إلى وجود 22 جامعة أجنبية لديها فروع في مصر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج مساء dmc على قناة "dmc" أن مصر لديها جامعات متميزة تتلقى طلبات لفتح فروع لها في دول العالم، موضحًا أنه جرى توقيع 40 بروتوكولًا مع جامعات فرنسية شهيرة خلال زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة لمصر، منها 30 جامعة تمنح شهادات مزدوجة.

وتابع: "لدينا 24 جامعة أهلية منبثقة من جامعات حكومية"، لافتًا إلى أن الوزارة أجرت استبيانًا لقياس رضا الطلاب عن العملية التعليمية لأول مرة، شمل جميع محاور التعليم.

وأكد تركيز الوزارة على استغلال القدرات المتاحة في الأقاليم المصرية، ودور الجامعات في تطويرها عبر البحث العلمي وغيره، مشيرًا إلى وجود أكبر محطة طاقة شمسية في العالم كمثال على توظيف إمكانات كل إقليم بما يلبي احتياجات الدولة.

وفي سياق متصل، أوضح أن هناك تعاونًا مع جامعات روسية لإنشاء مجمع تعليمي في الضبعة لتأهيل كوادر في مجال الطاقة النووية، بما يخدم محطة الضبعة ويسد احتياجات السوق المحلي والدولي.

كما أشار إلى تطبيق برامج بينية "تخصصات متداخل"، في الجامعات المصرية، خاصة الأهلية، لمواكبة متطلبات سوق العمل، وكشف أن 4 جامعات مصرية دخلت قائمة أفضل 100 جامعة في تصنيف البرامج البينية.

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الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي 22 جامعة أجنبية لها فروع في مصر أيمن عاشور ببرنامج مساء dmc
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