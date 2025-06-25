الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

كتبت -داليا الظنيني:

وجه المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم الحكومة، رسائل طمأنة للمواطنين والقطاع الخاص بشأن الوضع الاقتصادي وتوفر السلع الأساسية، موضحا أن أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كافٍ، وكذلك احتياجات الدولة من المواد البترولية.

وكشف الحمصاني عن خطوات عملية لتعزيز إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أنه جارٍ ربط سفينتين للتغييز بالشبكة القومية، ومن المتوقع أن يتم ضخ الغاز خلال أيام قليلة. ولفت إلى أن الدولة كانت قد أعدت خططها لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، مؤكدًا بشكل قاطع أنه لن يكون هناك أي تخفيف لأحمال الكهرباء هذا العام.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن القاهرة تحركت بشكل مكثف مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية لحثهم على تغليب الحكمة وتجنب التصعيد.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدبلوماسية المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية، لعبت دورًا محوريًا في تهدئة التوترات الإقليمية، لا سيما بين إيران وإسرائيل.