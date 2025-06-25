إعلان

الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

08:20 م الأربعاء 25 يونيو 2025

المستشار محمد الحمصاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت -داليا الظنيني:

وجه المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم الحكومة، رسائل طمأنة للمواطنين والقطاع الخاص بشأن الوضع الاقتصادي وتوفر السلع الأساسية، موضحا أن أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كافٍ، وكذلك احتياجات الدولة من المواد البترولية.

وكشف الحمصاني عن خطوات عملية لتعزيز إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أنه جارٍ ربط سفينتين للتغييز بالشبكة القومية، ومن المتوقع أن يتم ضخ الغاز خلال أيام قليلة. ولفت إلى أن الدولة كانت قد أعدت خططها لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، مؤكدًا بشكل قاطع أنه لن يكون هناك أي تخفيف لأحمال الكهرباء هذا العام.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن القاهرة تحركت بشكل مكثف مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية لحثهم على تغليب الحكمة وتجنب التصعيد.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدبلوماسية المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية، لعبت دورًا محوريًا في تهدئة التوترات الإقليمية، لا سيما بين إيران وإسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار محمد الحمصاني السلع الأساسية إيران وإسرائيل تخفيف أحمال الكهرباء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة