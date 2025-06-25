عبد المنعم سعيد: الشرق الأوسط يمر بمحطة فارقة

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حالياً مرحلة تحوّل كبرى وصفها بـ"المحطة الفارقة"، حيث دخلت العديد من دول الإقليم في سباق تسلّح متسارع، استعدادًا لاحتمالات اندلاع صراعات جديدة، مشيرًا إلى أن التحولات في المنطقة بدأت منذ اندلاع "الربيع العربي"، وازدادت حدةً بعد أحداث 7 أكتوبر.

وخلال ظهوره في برنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على قناة TeN مساء الأربعاء، أوضح سعيد أن ما نراه اليوم من تغيرات متسارعة هو نتاج تراكمي لمزيج من العوامل السياسية والأمنية، أبرزها تحوّل الربيع العربي إلى حروب أهلية في بعض الدول، وظهور فاعلين غير تقليديين في الإقليم، مؤكداً أن إيران كانت من أوائل من ابتكر "نموذج الميليشيات" لاستخدامه في توسيع نفوذها داخل المنطقة.

وأضاف سعيد أن التغيرات الحاصلة لها أوجه إيجابية وأخرى سلبية، ويتوقف أثرها على قدرة الدول على إدارة التوازنات الجديدة. وقال إن عددًا من القوى الفاعلة حاولت اللجوء إلى القانون الدولي والشرعية الدولية في ملفات حساسة، كالحرب في غزة والصراع الإيراني الإسرائيلي، لكن هذه المحاولات لم تنجح في تجنيب المنطقة مزيدًا من التعقيد والصدام.

كما لفت إلى أن الولايات المتحدة، منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تروج لنموذج جديد من النظام الدولي، يقوم على تحالفات بين أقطاب كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، معتبرًا أن هذه الرؤية تعكس توجهاً نحو إعادة تشكيل موازين القوى عالميًا، في ظل تصاعد التنافس الدولي على النفوذ.

وشدد سعيد على أن المنطقة ما زالت في قلب إعادة تشكّل جيوسياسي عميق، وأن السنوات القادمة ستشهد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول على التكيف مع هذا الواقع الجديد.

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