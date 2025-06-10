المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT.. موعد التشغيل والمحطات

كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، اعتبارًا من بداية يونيو الجاري تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، تميهدًا لبدء تشغيل المرحلة الثانية.

وبحسب ما صرّح به وزير النقل، فإن المرحلة الثانية سيتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل بنسبة 100% بحلول 30 يونيو 2025، لتبدأ بعدها مرحلة التشغيل التجريبي بدون ركاب في الأول من أغسطس.

ومن المستهدف بدء التشغيل الفعلي للجمهور لهذه المرحلة بحلول أكتوبر 2025.

المرحلة الثانية للأتوبيس الترددي BRT

تشمل المرحلة الثانية 21 محطة، وتمتد من محور المشير طنطاوي وحتى تقاطع طريق الفيوم، وتمر عبر عدد من المناطق الحيوية.

ويُعد إدراج محطة المتحف المصري الكبير ضمن المرحلة الثانية خطوة استراتيجية لربط وسائل النقل الحديثة بأهم المعالم الثقافية والسياحية، مما يعزز من كفاءة النقل السياحي أيضًا.



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