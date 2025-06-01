5 نصائح مهمة لاختيار اللحوم الطازجة في عيد الأضحى

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان إرشادات توعوية للمواطنين حول كيفية اختيار اللحوم الطازجة خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الوزارة، أن اختيار اللحوم ذات اللون الوردي والقوام المتماسك يعد من أبرز علامات الجودة، مشددة على ضرورة الابتعاد عن اللحوم التي تنبعث منها روائح غريبة أو ذات ملمس لزج، باعتبارها مؤشرات على فسادها.

وأكدت الوزارة أن الدهون الجيدة تكون بيضاء وناعمة في مناطق مثل الحوض والبطن، بينما الدهون المائلة للاصفرار قد تكون دليلًا على تدهور جودة اللحم، خاصةً في الأبقار.

كما شددت على أهمية فحص المظهر الخارجي للذبيحة، بما في ذلك سلامة الأحشاء والأعضاء الداخلية، والتأكد من خلوها من أي بقع أو تغيرات غير طبيعية قد تشير إلى إصابة أو مرض.

ومن الضروري التأكد من وجود ختم المجزر الرسمي على اللحوم، لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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