كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن هذا التوقيت من كل عام، تظهر أنواع كثيرة من الأمراض التنفسية، بسبب أن فصل الربيع يعتبر أشهر فصل في التقلبات الجوية

أكد الكاتب والمفكر حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن الأحداث الجارية في سوريا قد تفوق في خطورتها ما يحدث في قطاع غزة، مؤكدًا على الدور التاريخي لسوريا كعنصر معقد في توازنات المنطقة وأن التطورات الحالية تحمل دلالات استراتيجية كبيرة.

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة "الرواد الرقميون" تتميز بشروط التحاق فريدة من نوعها

أكدت الدكتورة هبة عاطف لبيب، أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن الأبحاث في المركز تبدأ بمقترحات بين الباحثين، مع إجراء استطلاعات الرأي وفق ضوابط دقيقة تشمل تطبيقها في جميع المحافظات في نفس الوقت، مع تمثيل جميع الفئات العمرية والتعليمية والاجتماعية والجغرافية والنوعية.

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من قضاء أيام رمضان الفائتة في الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة، مشيرًا إلى أن الصيام في هذه الأيام من أفضل القُرَب، وأن الجمع بين نية القضاء واغتنام فضل هذه الأيام لا يُشترط له نيتان