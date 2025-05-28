متحور جديد لكورونا يظهر في آسيا.. "المصل واللقاح" تحذر الحجاج

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن هذا التوقيت من كل عام، تظهر أنواع كثيرة من الأمراض التنفسية، بسبب أن فصل الربيع يعتبر أشهر فصل في التقلبات الجوية.

وأضاف رئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن المواطنين خلال هذه الفترة اعتادوا على تشغيل المروحة فترة، وبعدها يتم تشغيل المكيف، وبعد ذلك يتم غلقه ويتم الخروج في الجو الطبيعي فتحدث الإصابة بالبرد.

ولفت إلى أن الفترة الحالية هناك عدوى تنفسية، وأن البرد موجود، والإصابات بفيروس كورونا موجودة، ولكن من نعمة الله أن 80% من الأمراض التنفسية التي تصيب المواطنين خلال هذه الفترة تكون بسيطة.

وتابع:" لا داعي للقلق ولا للخوف، وأن المصابين بالأمراض التنفسية ويتواجدون في المستشفيات هم من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب المناعة الضعيفة".

متحور جديد لفيروس كورونا

وأشار إلى أن نسب دخول المستشفيات بسبب دور البرد الحالي ضعيفة، وكشف أن هناك بعض المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، في آسيا، محذرا المواطنين في الحج من الإصابة بالفيروسات التنفسية.