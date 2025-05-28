"القومي للبحوث الاجتماعية: 72% يرون أن ملابس المرأة سبب في التحرش

كتبت -داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة هبة عاطف لبيب، أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن الأبحاث في المركز تبدأ بمقترحات بين الباحثين، مع إجراء استطلاعات الرأي وفق ضوابط دقيقة تشمل تطبيقها في جميع المحافظات في نفس الوقت، مع تمثيل جميع الفئات العمرية والتعليمية والاجتماعية والجغرافية والنوعية.

وأوضحت هبه عاطف لبيب، خلال لقاءها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العينة الممثلة في هذه الاستطلاعات تبلغ حوالي 1500 شخص، وتم التركيز على ملابس المرأة من خلال استطلاع شمل الذكور والإناث، مشيرة إلى أن العادات والتقاليد تختلف حسب المناطق الجغرافية، قائلة "أبحاث المركز تعتمد بشكل رئيسي على الأبحاث الميدانية، ويتم جمع بيانات الفئات العمرية والجغرافية فقط دون تسجيل الأسماء حفاظًا على الخصوصية.

وشددت على أن الاستطلاع كشف أن 76% من المشاركين يرون أن زي المرأة المصري يعبر عن هويتها الثقافية، وأن البعد المكاني والعادات والتقاليد والدين ومحل الإقامة كلها عوامل تؤثر في شكل ملابس السيدات، مؤكدة نتائج الاستطلاع أيضًا أن الملابس تُعتبر حرية شخصية، مع أن الأسرة تلعب الدور الأكبر في تحديد ضوابط ملابس المرأة.

وتابعت: "أظهرت النتائج أن 72% من المشاركين يرون أن ملابس المرأة تعد سببًا في التحرش، مما يسلط الضوء على ارتباط العوامل الثقافية والاجتماعية بالسلوكيات المجتمعية".

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