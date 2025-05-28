حلمي النمنم: تطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت

أكد الكاتب والمفكر حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن الأحداث الجارية في سوريا قد تفوق في خطورتها ما يحدث في قطاع غزة، مؤكدًا على الدور التاريخي لسوريا كعنصر معقد في توازنات المنطقة وأن التطورات الحالية تحمل دلالات استراتيجية كبيرة.

وخلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد" على قناة "TeN"، أوضح النمنم أن سوريا، رغم تعقيداتها السياسية، كانت في الماضي قادرة على لعب دور في صنع السلام، مشيرًا إلى اقتناع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد برؤية الرئيس المصري الراحل أنور السادات بشأن السلام، لكنه أحجم عن اتخاذ خطوات مماثلة لأسباب داخلية تتعلق بنظام الحكم آنذاك.

ولفت النمنم إلى التحولات اللافتة التي تشهدها المنطقة، والتي من بينها احتمالية أن يكون التطبيع بين سوريا ولبنان من جهة وإسرائيل من جهة أخرى أقرب من أن يبدأ من الرياض، مضيفًا: "يبدو أن إسرائيل لم تعد العدو التقليدي، بل باتت هناك أطراف أخرى يُنظر إليها كأعداء في المنطقة".

وأوضح أن هذا التحول يمثل أحد أكبر المتغيرات في السياسة الإقليمية، وأنه يعيد تشكيل التحالفات والتوازنات، مما يستدعي تحليلًا دقيقًا من قبل صناع القرار في العالم العربي.

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