إعلان

حلمي النمنم: تطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت

10:51 م الأربعاء 28 مايو 2025

الكاتب والمفكر حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أكد الكاتب والمفكر حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن الأحداث الجارية في سوريا قد تفوق في خطورتها ما يحدث في قطاع غزة، مؤكدًا على الدور التاريخي لسوريا كعنصر معقد في توازنات المنطقة وأن التطورات الحالية تحمل دلالات استراتيجية كبيرة.

وخلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد" على قناة "TeN"، أوضح النمنم أن سوريا، رغم تعقيداتها السياسية، كانت في الماضي قادرة على لعب دور في صنع السلام، مشيرًا إلى اقتناع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد برؤية الرئيس المصري الراحل أنور السادات بشأن السلام، لكنه أحجم عن اتخاذ خطوات مماثلة لأسباب داخلية تتعلق بنظام الحكم آنذاك.

ولفت النمنم إلى التحولات اللافتة التي تشهدها المنطقة، والتي من بينها احتمالية أن يكون التطبيع بين سوريا ولبنان من جهة وإسرائيل من جهة أخرى أقرب من أن يبدأ من الرياض، مضيفًا: "يبدو أن إسرائيل لم تعد العدو التقليدي، بل باتت هناك أطراف أخرى يُنظر إليها كأعداء في المنطقة".

وأوضح أن هذا التحول يمثل أحد أكبر المتغيرات في السياسة الإقليمية، وأنه يعيد تشكيل التحالفات والتوازنات، مما يستدعي تحليلًا دقيقًا من قبل صناع القرار في العالم العربي.

اقرأ أيضًا:

توجيه رئاسي عاجل للحكومة بعد اكتشاف بنزين مغشوش بالأسواق

رسميًا.. الحكومة تكشف سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حلمي النمنم سوريا قطاع غزة الإعلامي نشأت الديهي التطبيع بين سوريا ولبنان التطبيع بين سوريا وإسرائيل إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بنص دستة أهداف.. الأهلي يتوج بدرع الدوري للمرة الـ 45
رسميًا.. الحكومة تكشف سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق
توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان