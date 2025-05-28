لا تشترط مؤهلا عاليا.. شروط الالتحاق بمبادرة "الرواد الرقميون"

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة "الرواد الرقميون" تتميز بشروط التحاق فريدة من نوعها.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الشرط الأساسي للمشاركة هو امتلاك المتقدم لرغبة حقيقية وشغف بمجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إرادة قوية لاكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل في هذا القطاع، مشددًا على أهمية إرادة الالتحاق لتحقيق أقصى استفادة من التدريب المقدم.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة لا تشترط الحصول على شهادة جامعية أو مؤهل دراسي محدد، بل تعتمد بشكل كامل على رغبة الفرد في التعلم وتلقي التدريب، مما يتيح الفرصة لأي شخص لديه الدافع والحماس للنمو في هذا المجال.

كما لفت إلى التطورين الهامين اللذين شهدهما قطاع الاتصالات، أولهما التوسع الكبير والطلب المتزايد على الكفاءات المتخصصة، نظرًا لدور القطاع كمحرك رئيسي لتطوير قطاعات حيوية أخرى مثل المدفوعات، والزراعة، والصناعة، والرعاية الصحية.

واختتم حديثه قائلًا: "هذا التطور أدى إلى نشأة فرص عمل بوتيرة متسارعة، خاصة مع الحاجة المتزايدة للمهارات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

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