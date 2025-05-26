مد ساعات تشغيل القطار الخفيف بسبب حفلَي 26 و30 مايو بالعاصمة

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق، عن اتخاذ ترتيبات تشغيلية خاصة بمناسبة الحفلين المقامين يومي الاثنين 26 مايو والجمعة 30 مايو بمدينة الفنون والثقافة والنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبتوجيهات من وزارة النقل، أوضحت الشركة، أنه سيتم مد ساعات تشغيل "قطار العاصمة" لتسهيل تنقل الجمهور من وإلى موقع الحفلين، حيث من المقرر أن تنطلق آخر رحلة من محطة مدينة الفنون والثقافة في تمام الساعة 2:30 صباحًا، بواقع قطار كل 10 دقائق، وذلك عبر الخط الذي يربط بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة.

يبدأ الحفلان في تمام الساعة 9:00 مساءً، فيما تُغلق أبواب الدخول في الساعة 12 منتصف الليل، وفقًا للتنظيم المعتمد.

وأكدت الشركة، أن العمل بالجدول التشغيلي الاعتيادي للخط سيُستأنف اعتبارًا من يوم السبت الموافق 31 مايو 2025.

وشددت الشركة، على حرصها المستمر على دعم الفعاليات الثقافية والفنية وتوفير خدمات نقل آمنة وحديثة بمعايير عالمية، بما يسهم في تسهيل وصول الجمهور وتعزيز التجربة الشاملة لمرتادي الحفلات.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تكشف حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة

رئيس البعثة الطبية للحج: نخدم 80 ألف حاج

كيلو اللحوم السوداني بـ285 جنيهًا والبقري بـ350