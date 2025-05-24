"تحققوا قبل النشر".. هاني يونس يكشف حقيقة شائعة تصدير واستيراد المانجو

كتب - محمد سامي:

نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صادرات وواردات مصر من المانجو خلال عام 2024، مؤكداً أن ما تم ترويجه لا يمت للحقيقة بصلة ولم يصدر عن مصلحة الجمارك أو أي جهة رسمية.

وقال يونس في تصريحات خاصة: إن "هناك بوست مجهول المصدر انتشر خلال اليومين الماضيين، يزعم أن مصر صدرت مانجو بقيمة 113 مليون دولار، في حين استوردت عصير مانجو بقيمة 234 مليون دولار، زاعماً أن هذا الرقم صادر عن مصلحة الجمارك، ونُشر تحت لوجو أحد المواقع، وهو أمر عارٍ تماماً عن الصحة."

وأضاف: "الجهة المختصة بهذه البيانات هي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقد أوضحت الأرقام الحقيقية كالتالي: تم تصدير مانجو طازجة خلال عام 2024 بقيمة 143 مليون دولار، في حين بلغت واردات المانجو الطازجة 4 آلاف دولار فقط. كما تم تصدير عصير مانجو بقيمة 7 ملايين دولار، بينما بلغت وارداته 377 ألف دولار فقط."

واختتم يونس تصريحاته قائلاً: "أهيب بالجميع التحقق من المعلومات قبل تداولها، لأن الشائعات تضر بالاقتصاد وتضلل الرأي العام، ولا بد من العودة للمصادر الرسمية قبل الانسياق وراء البوستات المجهولة."

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