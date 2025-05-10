وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الحسابات الفلكية، عن موعد عيد الأضحى المبارك 1446 هـ-2025 وكذلك وقفة عرفات.

موعد عيد الأضحى 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، يوافق موعد عيد الأضحى 2025 الجمعة 6 يونيو المقبل، وذلك وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة برصد الأهلة والتقويم الهجري، ليبقى نحو 27 يومًا فقط على قدوم العيد الكبير.

هلال شهر ذو الحجة

يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446 هـ، الموافق 27 مايو 2025، وهو يوم الرؤية الشرعية.

ووفقًا للرصد، سيبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما سيظل في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة، وتترواح مدة ظهوره في باقي محافظات الجمهورية بين 40 إلى 49 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيُتوقع أن يبقى الهلال في الأفق بعد غروب الشمس لفترات تتراوح بين 9 إلى 59 دقيقة.

غرة شهر ذو الحجة فلكيًا وموعد وقفة عرفات

وبناءً على هذه المعطيات، تكون غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الأربعاء 28 مايو 2025، فيما تحل وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو، على أن يكون عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

التقويم الهجري يعتمد على دورة القمر حول الأرض

ويُذكر أن التقويم الهجري يعتمد على دورة القمر حول الأرض لتحديد الأشهر، ويتكون من 12 شهرًا قمرية، تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة.

ويعود تأسيس هذا التقويم إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب، الذي اعتمده وجعل من هجرة النبي محمد ﷺ من مكة إلى المدينة بداية لأول سنة هجرية في التاريخ الإسلامي.

التقويم الهجري يُستخدم رسميًا في عدة دول عربية وإسلامية

ويُستخدم التقويم الهجري رسميًا في عدة دول عربية وإسلامية، من أبرزها المملكة العربية السعودية.

الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة 27 مايو

في سياق متصل، أعلنت دار الإفتاء، استطلاع هلال شهر ذي الحجة عقب غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، والذي يصادف التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، أي بعد نحو 19 يومًا من الآن.

ومن المنتظر أن تصدر دار الإفتاء، إلى جانب معظم الهيئات الشرعية في الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بيانًا رسميًا في مساء ذلك اليوم، يوضح نتيجة الرؤية الشرعية للهلال الجديد.

وفي حال ثبتت رؤية الهلال مساء الثلاثاء، فإن يوم الأربعاء 28 مايو سيكون أول أيام شهر ذي الحجة، ويُعتبر الثلاثاء هو اليوم الأخير من ذي القعدة، وأما إذا تعذر رصد الهلال، فسيُعد يوم الأربعاء هو المكمل لشهر ذي القعدة، على أن تبدأ أولى أيام شهر ذي الحجة يوم الخميس 29 مايو 2025.

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