رئيس "النواب" يفتتح الجلسة العامة للتصويت على "الإجراءات الجنائية"

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفاعليات الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة، أمس الإثنين، الموافقة على التعديلات المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أثناء إعادة المداولة على بعض المواد.

وأوضح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن التعديلات المقدمة بهدف ضبط الصياغات لتسهيل التنفيذ تارة، وإزالة أي معوقات قد تعترض سبيل التطبيق تارة أخرى، قائلًا: "نجمله بشذى الورد والرياحين".

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، إلا أن أتوجه لكم جميعًا ولأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي، بخالص الشكر والتقدير.

وتوجه جبالي بالشكر إلى الحكومة ممثلة في وزيرَي الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والعدل، على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع.

وأكد رئيس "النواب" أن مقترحات إعادة المداولة في بعض المواد اليوم المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خير شاهد على ذلك، والتي دلت على قراءته الدقيقة والمتأنية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحرصه الشديد على تقديم كل المقترحات؛ سواء الموضوعية أو الشكلية التي أسهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققًا الصالح العام.

ويناقش المجلس عددًا من تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وهي 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.

اقرأ أيضا:

النهار تعلن عودة محمود سعد إلى شاشتها ببرنامجه "باب الخلق"

أمطار وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ومنخفض خماسيني الأربعاء المقبل

وكيل نقابة الأطباء البيطريين يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة: "كارثة صحية وشيكة"