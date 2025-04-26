منال عوض: توجيهات رئاسية بتعزيز قدرات الإدارة المحلية وتطوير جودة الخدمات

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مساء اليوم في حفل الاستقبال الذي أقامه السفير الدكتور أكسل وابنهورست سفير أستراليا لدى جمهورية مصر العربية بمناسبة الزيارة الرسمية لـ سام موستين الحاكم العام لأستراليا.

وجاء حفل الاستقبال الذي أقيم في مقر السفارة الأسترالية بالقاهرة بحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار والمصريات، والدكتور خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالقاهرة وسفراء مصر السابقين لدي أستراليا وعدد أبناء الجاليتين المصرية والاسترالية.

من جانبها رحبت الدكتورة منال عوض، خلال كلمتها في حفل الاستقبال بزيارة سام موستين لمصر في هذه الذكرى التاريخية التي نحتفل فيها بمرور خمسة وسبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا والتي بدأت منذ عام 1950، تلك الشراكة الراسخة المبنية على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والتعاون الاستراتيجي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه على امتداد العقود عمقت مصر وأستراليا روابطهما في ميادين التجارة والزراعة والتعليم، وأقامتا جسور المودة بين الشعوب.

وأوضحت منال عوص، أن تجربة أستراليا الرائدة في الإدارة اللامركزية والتنمية المجتمعية المدعومة بالدفاع عن المساواة والمواطنة الكاملة والاستدامة البيئية، تعد مثالاً لأسس المجتمع الدولي، والتي نطمح إلى تطبيقها على مستوى المحافظات المصرية انسجاما مع أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰ في الاستجابة للتحديات المناخية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى إن الحكومة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل تعزيز قدرات الإداراة المحلية، وتطوير جودة الخدمات، وتمكين مجتمعاتنا، ولا سيما النساء والشباب لدفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، معربة عن تطلعها إلى مناقشة سبل دعم وتعميق التعاون الثنائي بين البلدين حتى يتمكنا سويا من بناء مجتمعات أكثر شمولا وازدهارا.

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