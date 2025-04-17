نشرة التوك شو| أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في التاريخ.. والبورصات الأمريكية تتراجع

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

وزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية وصل العام الماضي لـ 6.6 مليار دولار

علق علاء فاروق وزير الزراعة، على تحقيق الدولة المصرية أكثر من 2.7 مليون طن صادرات زراعية في أول 3 أشهر من العام الجاري.

التموين": أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في التاريخ بسبب قرارات ترامب

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أن أسعار الذهب تشهد مستويات غير مسبوقة في تاريخها، مشيرًا إلى أن سعر الأونصة بلغ مؤخرًا 3340 دولارًا، وهو أعلى سعر يسجله الذهب عالميًا حتى الآن.

رئيس هيئة قناة السويس: أدرنا أزمة جنوح سفينة إيفرجرين بكفاءة عالية

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن الجهود التي صاحبت عملية تعويم سفينة «إيفر جيفن» التي تعرض للجنوح قبل أربع سنوات، وتمت بمرونة وكفاءة عالية، موضحًا أن إدارة الهيئة وضعت خطة مسبقة لتسيير المرور الملاحي بمجرد فتح المجرى، ونجحت في عبور 105 سفن في أول يوم فقط، في وقت قياسي.

خبير اقتصادي: البورصات الأمريكية تراجعت بنسبة 3% بعد قرارات ترامب

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن البورصات الأمريكية تشهد تراجعا كبيرا، خلال الفترة الماضية وحتى جلسة اليوم، بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أحمد موسى: حان الوقت لإعادة حركة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها

كشف الإعلامي أحمد موسى، آخر تطورات حركة السفن بقناة السويس، بعد انتهاء فترة التوترات التي كانت شهدتها منطقة البحر الأحمر وخاصة باب المندب خلال الفترة الماضية