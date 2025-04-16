"التموين": أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في التاريخ بسبب قرارات ترامب

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أن أسعار الذهب تشهد مستويات غير مسبوقة في تاريخها، مشيرًا إلى أن سعر الأونصة بلغ مؤخرًا 3340 دولارًا، وهو أعلى سعر يسجله الذهب عالميًا حتى الآن.

وأوضح فرج، خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هذا الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب جاء نتيجة السياسات النقدية الجديدة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أحدثت تغييرات اقتصادية كبيرة على مستوى العالم.

وتابع : 'ترامب رجل أعمال وتاجر شاطر، وبيتعامل مع العالم من منظور تجاري بحت، وخلال السنوات الأخيرة تم إغلاق 90 مصنعًا في أمريكا، كما تم فصل 6 ملايين عامل من وظائفهم'.

وأشار إلى أن تلك التحولات ساهمت في زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.

وفيما يخص الأسعار المحلية، كشف ناجي فرج أن سعر عيار 21 سجل اليوم 4780 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 4094 جنيهًا، وسجل جنيه الذهب حوالي 38 ألف جنيه.

وشدد فرج على أهمية الذهب كعنصر استراتيجي في الاقتصاد المصري، قائلاً: 'الذهب اقتصاد قومي، ويجب علينا حمايته'.

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